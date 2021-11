Trotz eines guten Laufs im aktuellen Börsenjahr rechnen Analysten der US-Großbank Bank of America bis zum Jahresende mit sinkenden Kursen beim S&P 500. Auch warnen die Experten vor langfristigen Herausforderungen am Markt.? S&P 500 seit Jahresbeginn mit Kursplus? BoA-Analysten warnen vor Abwärtstrend? Negative 10-Jahres-Renditen erwartetS&P 500 mit starker Erholung nach Corona-CrashDer US-Index S&P 500 konnte in letzter Zeit stark zulegen. Vom Corona-Crash im März 2020 erholte ...

