MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Kampfdrohnen für die Bundeswehr:

"Generalleutnant Erich Pfeffers Appell hat es in sich: Der Befehlshaber der Bundeswehr-Auslandseinsätze fordert die Ausrüstung der Truppe mit Kampfdrohnen. Damit rückt er ein Streitthema in die Öffentlichkeit, das nun auch eines für die Verhandler einer Ampel-Koalition werden wird. Die Grünen haben sich in der Vergangenheit gegen diese fliegenden Waffen gestellt, in der SPD überwiegen die Bedenken, die FDP ist dafür, um bestmöglichen Schutz der Soldaten zu gewährleisten. Wie auch immer sich eine neue Bundesregierung entscheidet - langfristig wird kein Weg auch an bewaffneten Drohnen für die deutschen Streitkräfte vorbeiführen. Wozu sonst will sich Deutschland an der Entwicklung einer Eurodrohne beteiligen, dem gemeinsamen Rüstungsprojekt mit Spanien, Italien und Frankreich? Gewiss sind die Flug-Automaten anfechtbar, die die Schwelle für Angriffe herabsenken, weil eigene Soldaten geschont werden. Sie jedoch zu ignorieren, kann böse enden: Andere Staaten sind hier nicht zimperlich."/al/DP/he