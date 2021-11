DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu CDU:



"Die Partei muss sich neu in der Gesellschaft verankern, damit sie erfährt, was die Menschen wirklich bewegt und was sie von einer bürgerlichen Partei erwarten. (...) Wie etwa hält es die CDU mit der Freiheit, dem Vertrauen auf den Einzelnen in Zeiten der Pandemie, wie mit der gegenseitigen Hilfe in einer zersplitterten Gesellschaft, wie mit der Heimat in Zeiten ungebremster Mobilität? Antworten auf diese Fragen nähren die Wurzeln der CDU: das Libertäre, das Soziale und das Christliche. Es wird Zeit, diese Begriffe nicht machtpolitisch beliebig, sondern modern zu buchstabieren. In der Opposition ist dies die oberste Pflicht einer Volkspartei."/al/DP/jha