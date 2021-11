STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu neues Chaos in der Pandemiepolitik:

"Das wilde, oft verwirrende Durcheinander aus verschiedenen Forderungen und Entscheidungen, aus Konflikten zwischen Bund und Ländern, das es bei der Bekämpfung der Coronapandemie schon öfter gab, lebt wieder auf - und das ausgerechnet in einer Lage in den Krankenhäusern, die nicht unbeherrschbar, aber fraglos schwieriger geworden ist. Diesmal geht es in der Kakofonie vor allem um die Auffrischungsimpfungen. Der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Impfkommission von Sachsen raten dazu, jedem einen sogenannten Booster zu geben, dessen letzte Impfung sechs Monate zurückliegt und der nun eine Auffrischung haben möchte. Darüber will die Ständige Impfkommission (Stiko) beim Robert-Koch-Institut erst noch beraten. Gefragt, was er von der Einschätzung der Experten aus Sachsen halte, sagt Stiko-Chef Thomas Mertens: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll." Und genau das ist das Problem."/al/DP/he