Nachdem Baumwolle Mitte 2018 ein vorläufiges Hoch bei 99,86 US-Cents markiert hatte, folgte daraufhin eine Korrekturbewegung, diese reichte bis an die vorherigen Tiefs aus 2016 um 45,47 US-Cents abwärts. Seit Anfang 2020 gehen die Notierung in dem Agrarrohstoff jedoch wieder steil und konnten sich Anfang Oktober erfolgreich über die Hochs aus 2018 hinwegsetzen und direkt an das erste Projektionsziel ...

