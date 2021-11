München (ots) -Disney startet die magische Weihnachtskampagne Familie ist das schönste Geschenk mit dem neuen Weihnachts-Spot "Neu in der Familie". TV-Koch Nelson Müller singt den nationalen Song "Liebe ist größer" zum Spot. "Neu in der Familie" ist ein dreiminütiger Animationsfilm über den Zusammenhalt in der Familie und die Kraft des Geschichtenerzählens.Der Kurzfilm ist die Fortsetzung des letztjährigen Clips "Lola", in dem festliche Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, gefeiert wurden. Er wird am Mittwoch, den 3. November 2021, in 45 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien veröffentlicht. In Deutschland läuft der Weihnachts-Spot u.a. im Disney Channel, auf allen Disney eigenen Social Media-Kanälen wie Facebook, Instagram sowie YouTube und wird über zahlreiche Disney Lizenz- und Handelspartner gestreut. Der Film ist Teil von Disneys Festtagskampagne Familie ist das schönste Geschenk zur Unterstützung der Wohltätigkeitsorganisation Make-A-Wish®.Nach dem Erfolg des Weihnachts-Spots der letztjährigen Kampagne, der mehr als 106 Millionen Zuschauer erreichte, treffen wir dieses Jahr bei "Neu in der Familie" auf eine mittlerweile erwachsene Nicole, Lolas Enkelin, ihre beiden Kinder Max und Ella und den Stiefpapa Mike, der gerade in das Haus der Familie einzieht.Im Zentrum der Geschichte steht ein ganz besonderes Buch - eine Kostbarkeit, die Max von seinem leiblichen Vater geschenkt bekam. Das Buch verstärkt mit seinen magischen Geschichten die Familienbande und erfüllt Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Staunen und Fantasie. Die Zuschauer können miterleben, wie die Familie eine emotionale Reise unternimmt und in der Vorweihnachtszeit bestehende Traditionen mit neuen verbindet. Wir erfahren, wie Liebe alle Hindernisse überwindet und wie aus magischen Drei ein perfektes Quartett wird.Starkoch Nelson Müller singt die deutsche Version des Songs "Liebe ist größer", um musikalisch aus der Sicht von Mike die Geschichte zu erzählen. Er überzeugt mit seiner fantastischen Stimme und verleiht dem Disney Weihnachts-Spot eine ganz besondere Note. Nelson Müller: "Als ich den Spot zum ersten Mal gesehen habe, musste ich schon echt schlucken. Da war die Kehle trocken und ich war ganz schön gerührt. Ich war berührt von der Geschichte, weil sie mich auch sehr an meine eigene Geschichte erinnert, die ein wenig anders ist, aber sehr viel Parallelen hat." Die Kampagne unterstützt erneut den langjährigen Partner Make-A-Wish® und hilft der Wohltätigkeitsorganisation, Kindern mit schweren Krankheiten lebensverändernde Wünsche zu erfüllen, die ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses sein können. Seit 1980 hat Disney Make-A-Wish® dabei geholfen, mehr als 145.000 lebensverändernde Wünsche auf der ganzen Welt zu erfüllen - und damit Licht, Hoffnung und Freude für betroffene Kinder und deren Familien zu schaffen.Der Original-Titel "Love Runs Deeper" wird vom zweifachen Grammy-Preisträger Gregory Porter gesungen. "Love Runs Deeper" wird ab dem 3. November 2021 zum Download zur Verfügung stehen. Für jeden Download vor dem 31. Dezember 2021 werden 100 % des Erlöses aus dem Verkaufspreis an Make-A-Wish® International gespendet. Disney wird Make-A-Wish® International und sein weltweites Netzwerk von Partnerorganisationen mit mehr als 2 Millionen Dollar unterstützen. Die Unterstützung, die sich aus Geldspenden, Medienwerten und Sachspenden zusammensetzt, wird Make-A-Wish® dabei helfen, seiner Vision, jedem betroffenem Kind einen Wunsch zu erfüllen, einen großen Schritt näher zu kommen. Die Fans können außerdem ein vom Werbespot inspiriertes Minnie Maus Stofftier und ein Notizbuch exklusiv bei shopDisney.de erwerben. Darüber hinaus gibt es in Deutschland eine besondere Aktion, bei der ein Lebkuchenhaus, inspiriert aus dem Spot, eine zentrale Rolle spielt. Dieses ist als Bausatz in einem besonderen Disney Paket für den guten Zweck unter www.makeawish.de/disney erhältlich. Neben dem Charity-Lebkuchenhaus enthält das Paket fünf festliche Weihnachtsbaumkugeln im Disney/Pixar "Die Unglaublichen" Design, zwei sternförmige Magneten mit Micky & Minnie Motiv, ein Booklet mit weihnachtlichen Rezepten für die ganze Familie, einen Bastelbogen mit Disney Figuren sowie eine Papier-Fassade zum individuellen Verzieren und Schmücken des Lebkuchenhauses. 50% der Erlöse für dieses Paket gehen als Spende direkt an Make-A-Wish® Deutschland.Aufmerksame Betrachter werden in dem Werbespot auch eine Reihe von versteckten Disney und Make-A-Wish® "Easter Eggs" entdecken können, darunter zwei Kunstwerke, die von Kindern geschaffen wurden, die von der Wohltätigkeitsorganisation unterstützt werden. Eines davon stammt von dem 13-jährigen Dylan, dessen Bild eines Gepards an der Kühlschranktür der Familie zu sehen ist. Dylans Wunsch, Trickfilmzeichner zu werden, wurde von Flux Animation Studios erfüllt, die den Werbespot kreativ entwickelt haben.Tasia Filippatos, SVP Disney EMEA: "Wir freuen uns, mit unserer Holiday-Kampagne erneut unseren langjährigen Charity-Partner Make-A-Wish® zu unterstützen. Gemeinsames Lesen kann ein wahrhaft magisches Erlebnis sein, und unser Spot zelebriert diese uralte Tradition und die Fantasie, die sie anregt. Wir hoffen, dass die Geschichte jeden anspricht, der schon einmal erlebt hat, wie die Magie eines Buches durch die Augen eines Kindes entfacht wurde."Luciano Manzo, Präsident und CEO von Make-A-Wish® International: "Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Disney und freuen uns, Teil der diesjährigen Festtagskampagne zu sein. Auch die Zuschauer können sich beteiligen, indem sie Kindern mit schweren Krankheiten im Namen ihrer Angehörigen in dieser Weihnachtszeit ein Geschenk der Hoffnung und Freude machen. Sie können jemandem den Tag verschönern und eine Wohltätigkeits-E-Card verschicken, die Make-A-Wish® hilft, lebensverändernde Wünsche zu erfüllen." Diese Aktion ist auf fundraise.worldwish.org/giftawish verfügbar.Entwickelt und produziert wurde der Spot vom hauseigenen Kreativteam von Disney EMEA unter der Leitung von Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in Zusammenarbeit mit den Flux Animation Studios in Neuseeland.Hier (https://get.medianetworx.de/?user=BayvarCE&file=f48fd3cd-ed28-44c5-9067-b229e579499a&Type=raw)finden Sie die Pressemappe mit Bildmaterial sowie Hintergrundinformationen zum Weihnachts-Spot "Neu in der Familie". Das Copyright lautet © 2021 DisneyDer Disney Weihnachts-Spot ist hier (https://youtu.be/9zb3oZPbX40) verfügbar.Hinweise für die Redaktion:- Die Erlöse aus der Charity-Single "Love Runs Deeper" werden an Make-A-Wish® International gespendet. Für jeden Download vor dem 31. Dezember 2021 werden 100% des Erlöses aus dem Verkaufspreis an Make-A-Wish® International gespendet, um lebensverändernde Wünsche zu erfüllen. Die Bedingungen finden Sie unter: thewaltdisneycompany.eu/fromourfamilytoyours.- Zu den weiteren versteckten Gegenständen gehören Lolas Original Micky Maus Plüsch aus dem letztjährigen Werbespot, eines von zehn Mickys, die im Film zu finden sind, sowie Gegenstände mit anderen beliebten Disney Figuren wie Stitch, Lightning McQueen, Olaf der Schneemann, Spider-Man und Black Panther.- Eine Regenbogen-Zeichnung auf dem Regal im Kinderzimmer wurde von der 8-jährigen Bethany von Make-A-Wish® UK entworfen. Sie wünschte sich eine Auswahl an Kunstzubehör, um ihre Leidenschaft für das Zeichnen ausleben zu können, etwas, das ihr dabei half, sich auszudrücken und zu unterhalten, wenn sie aufgrund des erhöhten Gesundheitsrisikos nicht an Feiern teilnehmen oder Freunde besuchen konnte.- Unter fundraise.worldwish.org/giftawish können Sie mehr darüber erfahren, wie Sie eine "Gift A Wish"-E-Card zur Unterstützung von Make-A-Wish® versenden können.- Dieses Weihnachten erweckt Disney die Geschichten und Charaktere durch innovative Produkte in mehr als 100 Kategorien zum Leben, von Spielzeug und Kleidung bis hin zu Schmuck und Technik.shopDisney.de ist stolz darauf, die Disney Weihnachtskampagne Familie ist das schönste Geschenk zur Unterstützung von Make-A-Wish® durchführen zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: thewaltdisneycompany.eu/makeawishÜber Disney Consumer Products, Games and PublishingDisney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) bringt die Magie der Marken und Franchises von The Walt Disney Company - darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und andere in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt durch Produkte und Erlebnisse in mehr als 100 Einzelhandelskategorien, von Spielzeug und T-Shirts bis hin zu Apps, Büchern, Videospielen und mehr. Als Teil des Segments Disney Parks, Experiences and Products umfasst CPGP das weltweit größte Lizenzgeschäft, eine der größten Verlagsmarken für Kinder, einen führenden Lizenzgeber für interaktive Spiele auf verschiedenen Plattformen und die E-Commerce-Plattform shopDisney.Über Make-A-Wish®Make-A-Wish® erfüllt lebensverändernde Wünsche für Kinder mit schweren Krankheiten. Make-A-Wish® wurde 1980 gegründet und ist die weltweit führende Organisation zur Erfüllung von Kinderwünschen. Seitdem wurden mehr als 500.000 Wünsche in fast 50 Ländern weltweit erfüllt. Zusammen mit großzügigen Spendern, Unterstützern, Mitarbeitern und mehr als 40.000 Freiwilligen rund um den Globus gibt Make-A-Wish® Kindern und ihren Familien Hoffnung und Freude, wenn sie es am meisten brauchen. Make-A-Wish® hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Kind mit einer schweren Krankheit, die Kraft des Wünschens zu geben, denn Wunscherfüllungen können die emotionale und körperliche Gesundheit verbessern. Weitere Informationen über Make-A-Wish® America finden Sie unter wish.org und über Make-A-Wish® International unter worldwish.org oder folgen Sie @makeawishintl in den sozialen Medien.Über Disneys soziale VerantwortungDisney ist nicht nur ein verantwortungsbewusstes Unternehmen, sondern auch bestrebt, Menschen in Not Trost und Inspiration zu spenden und denen, die ihre Welt verbessern wollen, Anregungen und Möglichkeiten zu geben. Disneys langjährige Partnerschaft mit Make-A-Wish® ist ein Beispiel dafür, wie Disney durch die Zusammenarbeit mit anderen dazu beiträgt die emotionale Resilienz von Kindern zu stären. Durch die positive Kraft unserer Geschichten und einzigartigen Charakteren schenken wir Kindern und ihnen nahestehenden Personen viele wundervolle Erinnerungen und Momente umso ihre oftmals schwierige und belastende Situation für einige Zeit in Hintergrund treten zu lassen. Im Jahr 2020 hat Disney in ganz Europa über 39.000 lebensverändernde Momente geschaffen. 