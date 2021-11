Der Impfstoffentwickler Valneva hat das globale Angebot in Höhe von insgesamt 5.175.000 Aktien abgeschlossen. Der Gesamtbruttoerlös beträgt nach vollständiger Ausübung der Option und vor Abzug der Zeichnungsprovisionen und der geschätzten vom Unternehmen zu zahlenden Kosten etwa 102,0 Mio. US-Dollar (88,0 Mio. Euro). Die Stammaktien von Valneva sind an der Euronext Paris unter dem Symbol "VLA" notiert und ihre ADSs sind am Nasdaq Global Select Market unter dem Symbol "VALN" notiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...