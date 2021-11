Die aktuell längste Serie: Infineon mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.99%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Dienstag HelloFresh mit 17,26% auf 82,34 (402% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,70% - es war der 3. Tagessieg 2021, Rang 27 im bankdirekt.at trending) vor Roche Holding mit 3,54% auf 409,40 (70% Vol.; 1W 4,17%) und Siemens mit 3,03% auf 145,00 (106% Vol.; 1W 2,57%). Die Tagesverlierer: Glencore mit -5,58% auf 4,16 (58% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -5,78%), ThyssenKrupp mit -3,46% auf 8,89 (72% Vol.; 1W -2,03%), K+S mit -3,27% auf 14,79 (157% Vol.; 1W 10,87%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (100177,4 Mio.), Apple (20739,36) und Facebook ...

