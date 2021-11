Im dritten Quartal hat die Airline ihren Umsatz fast verdoppelt und erstmals seit Beginn der Krise wieder einen operativen Gewinn erwirtschaftet. In den Monaten Juli bis September stieg der Umsatz um 96 % auf 5,2 Mrd. Euro. der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern verringerte sich auf 17 Mio. von 1,262 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzernverlust schrumpfte auf 72 Mio. bzw. 0,15 Euro je Aktie von 1,967 Mrd. Euro bzw 3,80 Euro je Anteil. Der bereinigte freie Cashflow erreichte 13 Mio. Euro, trotz der Zahlung von gestundeten Steuern bei LUFTHANSA Technik in Höhe von 443 Mio. Euro. Der operative Cashflow lag bei 442 Mio. Euro. Die LUFTHANSA Group verfügte zum 30. September über liquide Mittel von insgesamt 11,9 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung der Erlöse aus der Kapitalerhöhung, der bereits im Oktober erfolgten Rückzahlung der staatlichen Stillen Beteiligung I und der bis Jahresende geplanten Rückzahlung bzw. Kündigung der verbleibenden Stillen Beteiligungen, belief sich die verfügbare Liquidität per Ende September pro forma auf 8,5 Mrd. Euro.



