Pro Carton, der Europäische Verband der Karton- und Faltschachtelhersteller, hat Winfried Mühling zum General Manager benannt. Er folgt auf Tony Hitchin, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Da Nachhaltigkeit für viele Hersteller von Konsumprodukten sehr weit oben auf der Agenda steht, will Winfried Mühling weiterhin die Aufgabe wahrnehmen, die vielen Vorteile von Karton und Faltschachteln bei Markeninhabern, dem Einzelhandel, Verbrauchern und Behörden in den Vordergrund zu stellen. Branchenexperte mit globaler Erfahrung Mühling verfügt über fast 30 Jahre weltweite Erfahrung in der Konsumgüter- ...

