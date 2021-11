Aktien: Erleichterung bei Johnson & Johnson

Anzeige / Werbung Hunderttausende Menschen sterben in den USA Behörden zufolge im Rahmen der Opioid-Epidemie. Am Pranger stehen zahlreiche Pharmakonzerne. Eine 50 Milliarden Dollar schwere Klage ist auf dem Weg - aber wohl aussichtslos. Die Opioid-Epidemie in den USA schlägt weiterhin hohe Wellen: Mehrere US-Landkreise wollen mehrere Pharmakonzerne, darunter Johnson & Johnson verklagen. Es geht um 50 Milliarden Dollar. Doch ein Klageerfolg ist unwahrscheinlich. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Den Angaben zufolge kündigte ein zuständiger US-Richter bereits an, die Klage abweisen zu wollen. Die Begründung: Die Konzerne könnten nicht für die Folgen von medizinisch begründeten Verschreibungen haftbar gemacht werden. Das gilt dem Richter zufolge selbst dann, wenn in den Marketingunterlagen der Hersteller falsche oder irreführende Aussagen über Risiken und Vorteile der Mittel aufgeführt gewesen sind. Unter anderem hatten die kalifornischen Landkreise Santa Clara, Los Angeles und Orange County geklagt. Neben Johnson & Johnson sind auch Allergan, Teva und Endo International in der Klageschrift aufgeführt. Ihnen wird vorgeworfen, Schmerzmittel unter Verschleierung der Suchtgefahren mit rücksichtslosen und aggressiven Methoden vermarktet zu haben. Hunderttausende Menschen sind US-Behörden zufolge deshalb gestorben. J&J-Aktie auf Erholungstour Die Aktie von J&J befindet sich seit Mitte August in einem kurzfristigen Abwärtstrend, leitet aber eine Erholung im Oktober ein. Auch die 200-Tagelinie (rot) bei rund 165 Dollar wurde wieder erreicht. Gestützt wird der Aufschwung von einem steigenden MACD (Momentum), der nächste Widerstand liegt bei 175 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )