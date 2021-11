Köln (ots) -Die Absicherung der eigenen Arbeitskraft ist enorm wichtig. Aber wie lässt sich so ein erklärungsbedürftiges und beratungsintensives Thema einfach erläutern? Und vor allem, wie lässt es sich anschaulich transportieren und wie wichtig ist dabei die Rolle des Finanzvermittlers? Die Antwort: In Form eines Hörspiels!Die OVB Vermögensberatung AG hat mit ihren Premiumpartnern SIGNAL IDUNA, Basler und DIALOG Versicherung zusammen mit der Pfefferminzia Medien GmbH eine Hörspielreihe gestartet, die diese Informationen spielerisch verpackt. In fünf rund 10-minütigen Episoden wird die Alltags-Story des jungen OVB Finanzvermittlers Tom erzählt. Beispielsweise, dass gute Kommunikation wichtig für die Kundenbeziehung ist und die kontinuierliche Pflege der Kontakte zum Erfolg führt. Nebenbei erfährt man alles Wichtige zu den Themen Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- und Unfallversicherungen und vor allem, warum eine individuelle Absicherung der Arbeitskraft so wichtig ist. Denn was nützt die beste Altersvorsorge, wenn man auf dem Weg dorthin seine Arbeitskraft verliert.»Wir haben mit diesem Hörspiel ein echtes Novum am Markt geschaffen«, sagt Arkadiusz Lejmel, Generalbevollmächtigter Vertrieb der OVB Vermögensberatung AG. »Das Erzählformat des Hörspiels unterstützt die Identifikation mit Tom. Wir erleben ihn als aufstrebenden jungen Helden mit all seinen Facetten, gehen mit ihm durch Höhen und Tiefen. Dabei fiebern wir mit und drücken ihm die Daumen - ganz nebenbei bringen wir interessierten Verbrauchern die Wichtigkeit der Absicherung der eigenen Arbeitskraft näher.«Matthias Heß, Geschäftsführer der Pfefferminzia Medien GmbH, ergänzt: »Mit diesem Hörspiel ist uns - gemeinsam mit unserem Partner German Wahnsinn - etwas bisher Einmaliges gelungen: Den Alltag eines Finanzvermittlers und das trockene Thema Versicherungen in eine lebhafte Geschichte zu verpacken und so Wissen zu transportieren. Ich denke, das Ergebnis kann sich hören lassen.«Für die OVB ist das Hörspiel ein neuer Weg, um mit Kunden oder interessierten Bewerbern für den Beruf als Finanzvermittler ins Gespräch zu kommen.Lejmel: »Wir möchten der Gesellschaft einen Einblick in den Alltag eines Finanzvermittlers geben und das eher nüchterne Thema Versicherung spielerisch kommunizieren. Warum? Weil wir zeigen möchten, dass der Job zum einen sehr abwechslungsreich und vielfältig ist, zum anderen aber auch sehr viel Verantwortung und Know-how erfordert. Je nach Qualifikationsstand ist unter anderem rechtliches, steuerliches und natürlich Versicherungsfachwissen nötig. Aber das Entscheidende ist: Der OVB Finanzvermittler kümmert sich um seine Kunden von A bis Z. Angefangen beim Aufzeigen von Sparpotentialen über den Schutz von Hab und Gut bis hin zu komplexen Themen wie z. B. Immobilienfinanzierungen oder Gewerbeversicherungen. Leider wird dabei oft deutlich, dass die gesetzlichen Absicherungen nicht ausreichen. Hier ist es dann entscheidend, einen richtigen Ansprechpartner - die OVB - an seiner Seite zu haben. «Tauchen Sie in die Welt von Tom ein und lassen auch Sie sich inspirieren:Direkt zur ersten Folgehttps://podcasts.apple.com/de/podcast/tom-abenteuer-allfinanz/id1592975883https://open.spotify.com/show/4M0LKc3yG4hVjWbtQ0uD5N'si=zfG7OEJ-RAi0kxWUrbxYDw&nd=1Pressekontakt:OVB Vermögensberatung AGBrigitte BoniferTelefon: +49 221 2015-288Email: bbonifer@ovb.dePfefferminzia Medien GmbHMatthias Heß,Telefon: +4940284108311Email: matthias.hess@pfefferminzia.deOriginal-Content von: OVB Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159701/5062794