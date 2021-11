Telefonica Deutschland ist nach einem guten Ergebnis in den ersten neun Monaten auch für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Es werde nun 2021 mit einem Plus beim bereinigten Betriebsergebnis (Oibda) im niedrigen mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet, teilte das zum spanischen Telefonica-Konzern gehörende Unternehmen am Mittwoch mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...