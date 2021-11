Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX schwächelt vorbörslichDer DAX steht rund eine Stunde vor Handelseröffnung marginale 0,07 Prozent im Minus bei 15.943,50 Punkten.2. Börsen in Fernost geben zur Wochenmitte nachIn Japan ging der Leitindex Nikkei am Dienstag um 0,43 Prozent leichter bei 29.520,90 Zählern aus dem Handel. Am Mittwoch findet dort feiertagsbedingt kein Handel statt.An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...