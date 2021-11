Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist in dieser Woche im Rallyemodus. Am Montag schloss der DAX über 15.800 Punkten. Gestern knackte er die nächste runde Marke. Der DAX ging bei 15.954 Punkten aus dem Handel. Das ist ein sattes Plus von rund 0,9 Prozent bzw. 148 Zählern. Marktidee: HelloFresh HelloFresh hat gestern für einen Paukenschlag gesorgt. Der Konzern legte Quartalszahlen vor und erhöhte die Prognose. Die Aktie sprang daraufhin in der Spitze um über 20 Prozent nach oben. Alle Gewinne konnte HelloFresh bis zum Handelsende dann aber nicht halten. Dabei scheiterte der Kurs an einem massiven Widerstandsbündel. Damit ein Anschlusskaufsignal entsteht, muss die Aktie über eben diesem Widerstandsbündel schließen.