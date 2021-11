Die Addiko Gruppe, eine auf Konsumenten und KUM spezialisierte Bank in Zentral- und Südosteuropa (CSEE), hat in den ersten neun Monaten 2021 einen Nettogewinn von 9,6 Mio. Euro (3Q20: -6,4 Mio. Euro) erzielt. Das Ergebnis nach Steuern enthielt Risikokosten von -12,9 Mio. Euro oder -0,4 Prozent (1H20: -37,8 Mio. Euro). Trotz der allmählichen Verbesserung des makroökonomischen Umfelds hat Addiko die im Jahr 2020 gebildeten Kreditrisikovorsorgen nicht aufgelöst. "Wir haben im August 2021 ein ambitioniertes Transformationsprogramm gestartet und können bereits erste Ergebnisse sehen: Wir haben unsere Organisationsstruktur entsprechend unserer Spezialistenstrategie gestrafft, die Transformation unseres Kreditportfolios beschleunigt und arbeiten nun an Initiativen zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...