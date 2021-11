DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan blieben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Kultur" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die US-Notenbank wird ihr Kaufprogramm in Höhe von 120 Milliarden Dollar pro Monat im November auslaufen lassen, die Stimuli für die Wirtschaft also zurückfahren - das gilt als sicher. Fed-Chef Powell hat sich einen breiten Konsens unter den Notenbankern für einen Plan gesichert, der vorsieht, das aus der Pandemie stammende Stimulierungsprogramm bis Juni nächsten Jahres auslaufen zu lassen und die Käufe um 15 Milliarden Dollar pro Monat zu reduzieren. Die Frage, wie schnell der Inflationsdruck nachlassen wird, sorgt aber für Unruhe innerhalb der Zentralbank. Powell und hochrangige Notenbanker haben Sorgen immer wieder heruntergespielt, dass ein Preisanstieg während der ungleichmäßigen Pandemieerholung zu einer dauerhaft höheren Inflation führen würde. Die auffälligsten Preiserhöhungen betrafen Artikel, die am stärksten von der Schließung und Wiedereröffnung der Wirtschaft betroffen waren, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Inflation von einer breiteren Palette von Produkten und Dienstleistungen ausgeht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

21:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:15 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +395.000 Stellen zuvor: +568.000 Stellen 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,2 zuvor: 54,9 15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 62,0 Punkte zuvor: 61,9 Punkte 15:00 Auftragseingang Industrie September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.617,75 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.955,50 -0,0% Nikkei-225 FEIERTAG Hang-Seng-Index 24.970,97 -0,5% Kospi 2.975,71 -1,3% Shanghai-Composite 3.498,83 -0,2% S&P/ASX 200 7.392,70 +0,9%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Abgaben zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien. Marktteilnehmer sprechen von Zurückhaltung im Vorfeld der Beschlüsse der US-Notenbank am Abend (MEZ). Während sich in Schanghai und Hongkong die negative Tendenz des Vortages fortsetzt, gab der Kospi in Seoul seine Gewinne vom Dienstag wieder vollständig ab. Der Hang-Seng-Index hat wie schon am Vortag, die Eröffnungsgewinne wieder abgegeben und ist ins Minus gerutscht. Teilnehmer sprechen auch von einer Konsolidierung. In Schanghai belasten vor allem wieder gestiegenen Corona-Sorgen. So ist die Zahl der Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit drei Monaten geklettert. Der Markt fürchtet die erneute Verhängung von Beschränkungen. Kaum Unterstützung liefern dagegen besser als erwartet ausgefallene chinesische Konjunkturdaten. Die Aktivität im Dienstleistungssektor hat sich im Oktober beschleunigt, der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg dabei auf den höchsten Stand seit Juli. Die offiziellen PMI-Daten hatten dagegen gezeigt, dass die Expansion im Service-Sektor etwas an Schwung verloren hat. Gegen den Trend stieg in Sydney der S&P/ASX um 0,9 Prozent. Anfängliche noch deutlichere Gewinne wurden aufgrund der Schwäche des Technologiesektors jedoch wieder abgegeben. Gesucht waren vor allem Bankaktien. Für Commonwealth Bank, National Australia Bank und ANZ ging es zwischen 1,2 und 2,3 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Die Produktverkäufe von Amgen wurden im dritten Quartal erneut durch die Pandemie belastet, weil weniger neue Patienten mit einer Behandlung begannen. Amgen senkte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr, liegt aber immer noch leicht über der Konsensschätzung. Umsatz und bereinigter Gewinn im dritten Quartal lagen leicht über den Markterwartungen. Die Amgen-Aktie verlor 1,6 Prozent. Dagegen legten Mondelez um 2,5 Prozent zu. Mondelez übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen des Marktes. Das Gewinnziel für das Gesamtjahr wurde bestätigt. T-Mobile übertraf beim Gewinn je Aktie die Markterwartungen, während diese beim Umsatz leicht verfehlt wurden. Die Aktie legte um 1,6 Prozent zu. Activison Blizzard fielen um 10,9 Prozent. Der Spiele-Entwickler gab die Verzögerung bei zwei wichtigen Neuerscheinungen bekannt. Zudem lag der Ausblick für das laufende vierte Quartal unter den Erwartungen der Analysten. Auch die Ergebnisse für das dritte Quartal verfehlten die Prognosen leicht. Lyft gewannen 12,9 Prozent. Der Fahrdienst-Vermittler grenzte im dritten Quartal den Nettoverlust auf 71,5 (Vorjahr: 459,5) Millionen Dollar ein. Der Umsatz lag über den Erwartungen. Vertex Pharmaceuticals legten um 2 Prozent zu. Das Unternehmen hob den Ausblick für das Gesamtjahr an. Für die Match-Aktie ging es um 4,4 Prozent abwärts. Hier verfehlte der Ausblick des Online-Dating-Unternehmens für das vierte Quartal die Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.052,63 +0,4% 138,79 +17,8% S&P-500 4.630,65 +0,4% 16,98 +23,3% Nasdaq-Comp. 15.649,60 +0,3% 53,69 +21,4% Nasdaq-100 15.972,49 +0,4% 67,22 +23,9% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 831,4 Mio 827,8 Mio Gewinner 1.527 2.512 Verlierer 1.813 853 Unverändert 159 125

Etwas fester - Die Indizes kletterten auf Rekordhochs, der Dow schloss erstmals über der Marke von 36.000 Punkten. Die konsumdämpfenden Effekte der hohen Inflation seien für die Gewinnentwicklung der Unternehmen vielleicht gefährlicher als geldpolitische Straffungen zur Eindämmung der Inflation, hieß es mit Blick auf die erwartete erste Straffung der US-Geldpolitik seit langem. Pfizer (+4,2%) profitierten von einer erhöhten Umsatzprognose. Im Sog rückten Biontech um 5,5 Prozent vor. Noch euphorischer fiel die Reaktion auf die Geschäftszahlen von Under Armour (+16,3%) aus. Der Sportartikelhersteller hatte sich ebenfalls ehrgeizigere Ziele gesetzt. Avis meldete Rekordgewinne und -umsätze. Dies erklärte aber nicht die Kursexplosion von 108,3 Prozent. Der heftige Kursanstieg erinnerte an die sogenannten "Meme-Aktien". Beobachter sprachen zudem von massiven Short-Eindeckungen. Mehr Schatten als Licht enthielten die Zahlenausweise der Düngemittelhersteller Mosaic (-9,2%) und Nutrien (-5,4%). Arista schossen um 20,4 Prozent empor. Der Netzwerkhersteller verbuchte überzeugende Geschäftszahlen und überraschte mit einem Aktienrückkauf. Bei Tesla (-3%) belasteten Aussagen, wonach es noch keinen Großauftrag von Hertz gibt. Der Autovermieter wollte eigentlich 100.000 Fahrzeuge bestellen. Rogers haussierten um knapp 30 Prozent, DuPont übernimmt die Gesellschaft. DuPont stiegen um 8,9 Prozent - auch gestützt von überzeugenden Drittquartalszahlen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,44 -5,9 0,50 32,5 5 Jahre 1,14 -4,7 1,18 77,6 7 Jahre 1,41 -3,9 1,45 75,8 10 Jahre 1,54 -2,3 1,56 62,0 30 Jahre 1,95 -0,7 1,96 30,4

Am Rentenmarkt fielen die Renditen deutlich. Anleger führten das auf Wetten über Ausmaß und Tempo der anstehenden geldpolitischen Straffungen in den USA zurück.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40 % YTD EUR/USD 1,1582 +0,0% 1,1579 1,1609 -5,2% EUR/JPY 131,86 -0,1% 131,96 131,92 +4,6% EUR/GBP 0,8497 -0,1% 0,8504 0,8496 -4,9% GBP/USD 1,3632 +0,1% 1,3615 1,3664 -0,3% USD/JPY 113,85 -0,1% 113,97 113,64 +10,3% USD/KRW 1.181,60 0% 1.181,60 1.174,81 +8,8% USD/CNY 6,3992 -0,0% 6,4000 6,3988 -2,0% USD/CNH 6,3983 -0,1% 6,4019 6,3965 -1,6% USD/HKD 7,7817 +0,0% 7,7814 7,7824 +0,4% AUD/USD 0,7442 +0,2% 0,7429 0,7471 -3,4% NZD/USD 0,7127 -0,0% 0,7128 0,7171 -0,8% Bitcoin BTC/USD 63.020,51 +0,1% 62.968,76 61.683,51 +116,9%

Mit der Aussicht auf eine erste geldpolitisch Straffungin den USA stieg der Dollarindex um 0,2 Prozent. Der Euro verteidigte das am Montag zurückgewonnene Terrain nicht ganz. Bei der Commerzbank sah man ohnehin "keinen wirklichen Grund" für die Aufwärtsbewegung nach dem deutlichen Rücksetzer vom Freitag.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,48 83,91 -1,7% -1,43 n.def. Brent/ICE 83,59 84,72 -1,3% -1,13 +65,2%

