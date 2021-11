Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft rund am deutschen Aktienmarkt in dieser Woche. Der DAX schaffte gestern den Sprung über 15.900 Punkte. Heute muss er mit schwachen Vorgaben aus Asien zurechtkommen. Von der Wall Street kommt allerdings Unterstützung - wie bereits gestern... Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Microsoft, Avis Budget, Bed Bath & Beyond, Lufthansa, Zalando, BMW, HelloFresh, Klöckner Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.