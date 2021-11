NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Henkel auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz eines wahrscheinlichen Rekordwachstums aus eigener Kraft im laufenden Jahr erfreue sich die Aktie keiner Beliebtheit, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich sei Henkel günstig bewertet. Vor den Zahlen zum dritten Quartal könnte sich damit eine Einstiegschance ergeben./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 13:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 20:00 / ET



ISIN: DE0006048432

