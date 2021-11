Zürich (awp) - Zur Wochenmitte dürfte sich der Schweizer Aktienmarkt grösstenteils in einer Wartestellung befinden. Denn das wichtigste Ereignis findet erst am Abend nach Handelsschluss statt. Dann wird die US-Notenbank Fed aller Voraussicht nach das Ende ihres Anleihenkaufprogramms verkünden. Während dies als gegeben am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...