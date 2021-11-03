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WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Ticker-Symbol: HFG 
Xetra
03.11.21
09:40 Uhr
83,02 Euro
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Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
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DAX
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HELLOFRESH SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELLOFRESH SE 5-Tage-Chart
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83,9683,9809:56
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5-Tage-Chart
AMS
AMS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS AG15,500-2,24 %
HELLOFRESH SE83,02+0,83 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA114,10+1,51 %
OSRAM LICHT AG56,55-0,44 %
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