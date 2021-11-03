BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 106 (100) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR JENOPTIK AUF 40 (37) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 306 (282) EUR - 'BUY'HSBC SENKT AAREAL BANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 29 (28) EURKEPLER CHEUVREUX STARTET HORNBACH HOLDING MIT 'BUY' - ZIEL 130 EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 14,50 (15) CHF - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 16050 (15500) DKK - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 124 (95,70) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT WPP AUF 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM)DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 18 (20) CHF - 'HOLD'GOLDMAN SENKT EDP RENOVAVEIS AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 29,50 EURGOLDMAN STARTET MAJOREL MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 37 EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 290 (270) SEK - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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