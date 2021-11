EVN erhöht Ausblick für das Konzernergebnis 2020/21Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten 2021 sehr starke ResultateOC Oerlikon: Quartalsergebnis Starke Entwicklung beim Bestellungseingang und kontinuierliche Margenausweitung Raiffeisen Bank International AG - Ausblick angepasst - Konzernergebnis von über einer Milliarde Euro Biofrontera stellt mit dem Börsengang der US-Tochter Biofrontera Inc. die Weichen für die weitere Expansion in den USA BMW Q3 Vorsteuerergebnis 3,24 Mrd (Prog 2,87) , bestätigt erhöhte Jahresprognose T-Mobile US übertrifft Erwartungen und wird zuversichtlicher pferdewetten.de schließt Kooperationsvertrag für den Einstieg ins Sportwetten-Retailgeschäft und passt EBIT-Prognose an Klöckner steigert oper Ergebnis auf neues Rekordniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...