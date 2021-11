Enertrag hat sich mit Texla Energías Renovables verbündet, um gemeinsam in Andalusien Photovoltaik- und Windenergie-Anlagen zu realisieren. Dabei setzen die Partner auf hybride Solar-Wind-Projekte.Texla Energías Renovables ist ein attraktiver Partner für die Pläne Enertrags auf dem spanischen Markt: Das Unternehmen aus Sevilla verfügt über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Engineering, Entwicklung, Genehmigung, Betrieb und Asset Management von Photovoltaik-, Windenergie- und Concentrated-Solar-Power-Projekten sowie der elektrischen Infrastruktur in Spanien. Texla hat Anlagen mit zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...