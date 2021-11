Der ehemalige Polizeikommandant ist der erst zweite schwarze Bürgermeister in der Geschichte der Stadt.New York - Eric Leroy Adams, ein ehemaliger Polizeikommandant von New York City, zum 110. Bürgermeister von New York und zum zweiten schwarzen Bürgermeister in der Geschichte der Stadt gewählt worden. Er tritt sein Amt als Nachfolger von Bill de Blasio am 1. Januar 2022 an. Adams sieht sich mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, da die Stadt mit den anhaltenden Folgen der Pandemie zu...

