Weinfelden (ots) -Es ist eine unwiderstehlich schöne Liaison: Beschauliches Reisen auf dem Fluss, Schlendern durch die schönsten Städte unserer Nachbarländer. Die edlen "kleinen Grandhotels" der Schweizer Reederei Excellence führen in bedeutende Metropolen wie Köln, Wien, Paris oder Lyon, zu berühmten und aussergewöhnlichen Weihnachtsmärkten, zum traditionsreichen Lichterfest nach Rouen oder in die lothringischen Städte Nancy und Metz.Gemacht zum Geniessen - Wintertrips zu zweit, ganz mit sich selbst, als Familie oder mit Freunden. Man lässt es langsam angehen an Bord, zelebriert die Zeit der kurzen Tage. Das Essen? Erstklassig, frisch, kreativ - ganz im Stil von Excellence. Wer mag, findet an Land noch das eine oder andere ganz besondere Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten.Die Kaiserin der Flüsse. Die Excellence Empress ist der neuste Luxusliner der Flotte. Ihre innovative Clean Air Technology wurde mit dem Green Award (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/schweizer-pionierin-die-excellence-empress-erhaelt-internationalen-umwelt-award)für nachhaltiges Reisen auf dem Fluss ausgezeichnet. Zwei Genusstage auf dem Rhein mit der "Kaiserin" sind schon ab Fr. 195 buchbar.Die Winter-Flussreisen-Kollektion von der Schweizer Nr. 1. Winterrouten auf neun Excellence- Schiffen in Frankreich, Deutschland und Österreich, 2 bis 5 Tage, Nov/Dez '21. An Bord gilt die 2G-Infektionsschutz-Regelung, alle Excellence-Schiffe verfügen über Ionisierungstechnologie (https://www.mittelthurgau.ch/durchatmen)gegen die Verbreitung von virentragenden Aerosolen in Innenräumen und ein weitreichendes Schutzprogramm.Soeben erschienen: "Winter auf dem Fluss 2021"- Katalog: mittelthurgau.ch/kataloge- Buchung: mittelthurgau.ch/winter-flusszauber 2G-Regelung: mittelthurgau.ch/ablegen- Online-Version (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/cruisen-auf-dem-fluss-wo-es-im-winter-am-schoensten-ist)dieser MedienmitteilungPressekontakt:Information an die Redaktionen Bildmaterial und Anfragen für MedienreisenT +41 71 626 85 85, info@mittelthurgau.chMedienkontaktStephan Frei, Geschäftsleiter Reisebüro Mittelthurgau, CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.ch, mittelthurgau.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100880458