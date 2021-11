Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1584 US-Dollar, nach 1,1582 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch etwas höher auf 1,1603 Dollar festgesetzt.Die Analysten von Helaba schreiben, dass die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der EZB marktseitig zurückgenommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...