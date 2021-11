München (ots) -Jan Josef Liefers (57) ist der beliebteste deutsche Schauspieler bei den Frauen. Das zeigt eine repräsentative Kantar-Umfrage für das Magazin FRAU IM SPIEGEL, in deren Rahmen 1016 Frauen in Deutschland befragt wurden: Welchen der folgenden Schauspieler mögen Sie am liebsten? Den "Tatort"-Star nennen insgesamt 23 Prozent."Ich fühle mich durch diese Wahl natürlich enorm gebauchpinselt, das geht runter wie Öl", verrät Jan Josef Liefers im Interview mit FRAU IM SPIEGEL. "Und es passt auch, denn nahezu alles, was mir in meinem Leben an Gutem widerfahren ist, verdanke ich Frauen. Die ersten waren meine Mutter und meine beiden Omas. Ich verdanke ihnen mein Leben, mein Grundvertrauen und die Angstfreiheit, mit der ich durchs Leben gehe. Und natürlich verdanke ich Frauen inzwischen auch die schönsten Erfahrungen von Liebe und Zuneigung. Und meine Kinder." Eine Erklärung dafür, dass ihn die weibliche Zielgruppe so mag, hat Liefers nicht. "Ich tappe völlig im Dunklen. Aber ich werde das natürlich gnadenlos ins Feld führen, wenn meine Mädels zu Hause mich mal wieder kritisieren!"Im Frühjahr hatte Jan Josef Liefers versucht, sich mit den Corona-Maßnahmen öffentlich durch die allesdichtmachen-Aktion auseinanderzusetzen. Dies wurde von vielen Menschen kritisiert. Im Interview mit FRAU IM SPIEGEL erklärt Liefers: "Meine Familie, meine Freunde und unglaublich viele wildfremde Menschen haben das desaströse Bild, das die meisten Medien von den Beteiligten an allesdichtmachen zu konstruieren versuchten, neutralisiert und in guter Balance mit der Wirklichkeit gehalten. Heute gibt es Gespräche mit vielen der damals wirklich oder auch nur pflichtschuldig Empörten. Das war eine ernüchternde, aber auch erkenntnisreiche Erfahrung." (Anm. d. Red.: Das komplette Interview - mit weiteren spannenden Einblicken in das Leben des 57-Jährigen - finden Sie in der aktuellen Ausgabe von FRAU IM SPIEGEL.)Platz zwei der Schauspieler-Umfrage belegt Til Schweiger (57) mit 14 Prozent. Er ist mit seinen klaren Worten und seiner derben Sprache einer der polarisierendsten Stars, die wir in Deutschland haben. Zu seinem Erfolgsrezept gehören nach eigener Aussage drei Dinge: "Glück, Talent und Lockerheit."Den dritten Platz im Ranking erreicht mit 13 Prozent Matthias Schweighöfer (40). Er hat sich mit seinem ansteckenden Lachen und seiner verschmitzten Art schnell in die Herzen der Deutschen gespielt. Auch mit seiner Musik ist der Chemnitzer erfolgreich.Die weiteren Ränge belegen Wotan Wilke Möhring (7 %), Matthias Brandt und Hans Sigl (jeweils 5 %), Uwe Ochsenknecht, Hinnerk Schönemann und Sebastian Bezzel (jeweils 3 %) sowie Lars Eidinger, Alexander Held und Peter Heinrich Brix (jeweils 2 %).Pressekontakt:Ulrike ReischRessortleitung AktuellFrau im SpiegelTel.: 089-272708977E-Mail: Ulrike.Reisch@funkemedien.deOriginal-Content von: Frau im Spiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29590/5062897