Köln (ots) -1LIVE bringt Deutschlands Kultur- und Musikbranche wieder zusammen ++ Nominierungen werden Mitte November bekannt gegebenNachdem die 1LIVE Krone im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie als Sonderedition ohne Publikum in den WDR Studios Köln Bocklemünd produziert wurde, sind nun alle Antennen wieder auf die Jahrhunderthalle Bochum gerichtet. Am 09. Dezember 2021 werden im Rahmen einer großen Live-Show in dieser grandiosen Kulisse zum 22. Mal die Gewinner:innen von Deutschlands wichtigstem Radio-Award gekrönt.Bereits vor der Pandemie waren die Verleihung und Aftershowparty der begehrten 1LIVE Krone das Highlight zum Jahresabschluss. Von der Entscheidung, wieder zum beliebten Publikumsformat zurückzukehren, soll auch eine starke Signalwirkung für die gesamte Musik- und Entertainment-Branche ausgehen.'Die 1LIVE Krone ist ein Publikumspreis und genau das macht sie so reizvoll. Wir freuen uns riesig darauf, wieder eine einzigartige Show gemeinsam mit all den großartigen Künstlerinnen und Künstlern und unseren Hörerinnen und Hörern in der Jahrhunderthalle Bochum zu produzieren', so 1LIVE Musikchef Andreas Löffler. 'Im letzten Jahr mussten wir die Krone unter sehr schwierigen Bedingungen mit strengen Pandemieauflagen umsetzen. Am meisten vermisst haben wir die spezielle Krone Atmosphäre - ohne Publikum fehlt einfach das Wichtigste - daher können wir es kaum erwarten und freuen uns riesig auf das große Wiedersehen in Bochum zur 1LIVE Krone 2021.'Somit werden in diesem Jahr wieder einige glückliche 1LIVE Hörer:innen und Fans aus dem Sektor die Chance haben, eines der begehrten Tickets zu gewinnen, um die Preisverleihung und ihre Idole live auf der Bühne zu erleben. Zudem sieht die aktuelle Planung nach fast zwei Jahren auch für die Künstler:innen und Gäste ein Wiedersehen im Rahmen der Aftershowparty vor.Die 1LIVE Krone wird live im WDR Fernsehen sowie im Radio und Stream übertragen. Die Bekanntgabe aller Nominierten erfolgt Mitte November. Dann entscheidet abermals der Sektor per Online-Voting, wer einen der begehrten Preise mit nach Hause nehmen darf.Die Produktion wird unter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden behördlichen Auflagen im Rahmen der 2G-Regelung umgesetzt.