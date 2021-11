ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Online-Modehändlers habe mit Blick auf die wichtigsten Kennziffern leicht über ihren und zum Teil auch den durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) gelegen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Sie beurteilte die Zahlen dennoch als weitgehend neutral für den Aktienkurs am Berichtstag./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2021 / 06:42 / GMT

