Im Gegensatz zu dem Trend an den großen europäischen Börsen musste der heimische Markt gestern nachgeben, der ATX fiel um 0,1%, hatte aber am Montag einen deutlich höheren Gewinn erzielen können als das europäische Umfeld. Unter den Einzelwerten in Wien rückte die Erste Group nach der Zahlenvorlage in den Fokus, nach einem schwachen Start konnte die Aktie zulegen und schlussendlich 0,4% höher schliessen. Dank gestiegener Erträge und deutlich gesunkener Risikokosten hat das Bankinstitut nach neun Monaten einen deutlich höheren Nettogewinn erzielt, auch Zins- und Provisionsüberschuss sowie das Betriebsergebnis konnten in diesem Zeitraum deutlich zulegen. Unterschiedlich verlief die Entwicklung bei den beiden anderen großen ...

