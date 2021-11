Die Inflation in der Türkei steigt immer weiter an. Vor genau einem Jahr noch bei 14,03 Prozent, ist sie in den letzten 12 Monaten fast kontinuierlich angestiegen auf 19,58 Prozent im September. Heute nun vermeldet das türkische Statistikamt für Oktober Verbraucherpreise für die Türkei, die im Jahresvergleich um 19,89 Prozent steigen. Im Chart sieht man ...

