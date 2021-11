Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die neuen Rekorde in den US-Indizes ausgerechnet zum Start des Taperings der Fed. Außerdem im Fokus: Starke Quartalszahlen von PFIZER, UNDER ARMOR, BED BATH & BEYOND und AVIS BUDGET.

Die US-Börsen haben die Rekordjagd wieder aufgenommen. Alle drei Indizes konnten gestern um die 0,4% zulegen und markierten damit neue Allzeithochs. Dass das mit dem Start des Tapering Programms der FED zusammenfällt ist ein starkes Signal der Märkte. Ab heute wird die US-Notenbank ihre Geldpolitik behutsam straffen. Die Märkte wurden darauf so lange vorbereitet, dass diese neue Ausrichtung längst eingepreist ist.

Es kommt allerdings noch ein weiterer Punkt hinzu. Die Berichtssaison läuft besser als erwartet. Nach jüngster Auszählung liegen 85 % aller Ergebnisse über den Konsensschätzungen. Das ist deutlich besser als auch wir das erwartet hatten. Insbesondere die US-Unternehmen liefern beeindruckende Zahlen. So auch gestern, hier vier Beispiele:

