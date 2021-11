Die Online-Investing-Plattform Investart führt ESG-Ratings in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur MSCI ein.Zürich - Die Online-Investing-Plattform Investart führt ESG-Ratings in Zusammenarbeit mit der Ratingagentur MSCI ein. Damit können Investoren gezielt auf Fonds/ETFs setzen, die Risiken in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung am besten managen. ESG-Ratings von MSCI haben sich zum Branchenmassstab für die Einstufung von Unternehmen und Fonds/ETFs nach ihren ökologischen...

