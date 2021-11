Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -Die neuen Funktionen Universal Control und AirPlay to Mac optimieren die Benutzererfahrung mit Wondershare SoftwareWondershare freut sich bekannt zu geben, dass seine beliebten Produkte, darunter Filmora (https://filmora.wondershare.de/videobearbeitungsprogramm-mac/), PDFelement (https://pdf.wondershare.de/pdfelement-mac.html), MobileTrans (https://mobiletrans.wondershare.com/de/) und Dr.Fone (https://drfone.wondershare.de/), jetzt mit dem brandneuen macOS 12 "Monterey" kompatibel sind. Als einer der führenden Softwareentwickler hat Wondershare den größten Teil des letzten Jahrzehnts damit verbracht, seine Bemühungen auf die ständige Innovation von Spitzenprodukten zu richten, die den Benutzern nicht nur helfen, die Effizienz in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit zu steigern, sondern auch Spaß machen und einfach zu benutzen sind."Wir freuen uns sehr über einige der neuen Funktionen, die Wondershare-Benutzer jetzt auf ihrem Mac genießen können. Diese Funktionen helfen ihnen nicht nur, ihre täglichen Aufgaben zu rationalisieren, sondern ermöglichen es ihnen auch, komplexe Aufgaben einfacher zu erledigen. Dies entspricht unserer Grundüberzeugung, dass wir ständig innovativ sein müssen, um Dinge zu verbessern", so Allyn Liu, Product Director von Wondershare.Mit der neuesten Version des Mac-Betriebssystems von Apple wurden mehrere neue Funktionen eingeführt, die mit den Wondershare-Produkten zusammenarbeiten. Die Universal Control, die es ermöglicht, mit einer einzigen Tastatur und Maus auf mehreren Macs und iPads gleichzeitig zu arbeiten, ist sicherlich eine sehr nützliche Option für Videobearbeiter, die Filmora verwenden. Mit dieser Funktion können Redakteure Videos, die sie auf ihrem iPad aufgenommen haben, viel einfacher auf ihren Mac Desktop oder Laptop übertragen. Darüber hinaus können Dokumente in PDFelement auch schnell von einem iPad auf ein MacBook oder einen iMac übertragen werden, um sie zu bearbeiten oder zu präsentieren.AirPlay to Mac hingegen ermöglicht es, über AirPlay Inhalte zwischen einem Mac und einem iPhone, iPad oder einem anderen Mac hin und her zu senden. Dateien wie Musik, Videos und Dokumente wie Präsentationen können nahtlos auf diesen Geräten verschoben werden. Das bedeutet, dass Filmora- und PDFelement-Benutzer Dateien, Videos und Dokumente nicht mehr manuell zwischen verschiedenen Geräten hoch- und herunterladen müssen, sondern sie einfach direkt verbinden können, um Dateien zu kopieren.Für Nicht-iPhone-Nutzer hingegen kann die App MobileTrans von Wondershare diese Funktion übernehmen, indem sie es ihnen ermöglicht, Daten zwischen ihrem Mobiltelefon und ihrem Mac mit nur wenigen Klicks zu übertragen, ohne iTunes oder iCloud zu benötigen. Benutzer können die Inhalte ihrer Telefone einfach sichern und Backups auf mobilen Geräten wiederherstellen, ohne dass vorhandene Daten überschrieben werden.macOS12 "Monterey" von Apple ist jetzt zum Download verfügbar. Weitere Informationen über die Wondershare Produktpalette finden Sie unter http://www.wondershare.de/ (http://www.wondershare.de/) .Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.http://www.wondershare.de/Pressekontakt:PressekontaktEllen ChengWondershareellenc@wondershare.comhttp://www.wondershare.de/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672619/Wondershare_Products_Now_Compatible_macOS_12_Monterey.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1623993/Logo.jpgOriginal-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/5062980