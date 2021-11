Hamburg/Amsterdam (ots) -FREE NOW, Europas führende Multimobilitätsplattform, und Mikromobilitätsanbieter Dott verkünden beim Web Summit Lissabon den Start ihrer internationalen Partnerschaft. In den nächsten Wochen werden die eScooter von Dott über die FREE NOW App verfügbar sein. Auch eBikes von Dott sollen künftig auf der Plattform integriert werden. FREE NOW bietet damit das breiteste Mobilitäts-Portfolio in Europa an mit einer großen Auswahl nachhaltiger Serviceoptionen.Mikromobilitätsanbieter Dott ist aktuell auf Expansionskurs. Seit Juni 2021 sind die eScooter von Dott in London verfügbar, wo der Anbieter das Ausschreibungsverfahren für einen Testbetrieb in der Stadt gewann. Die Partnerschaft mit FREE NOW wird in Deutschland und Polen starten, Frankreich, Großbritannien und Italien sollen zusammen mit weiteren Ländern folgen.Henri Moissinac, Founder und CEO von Dott, sagt über die Partnerschaft mit FREE NOW: "Wir wollen den Menschen die Entscheidung so einfach wie möglich machen, nachhaltige und umweltfreundliche Mobilitätsalternativen in ihrer Stadt zu nutzen. Die Partnerschaft mit FREE NOW wird noch mehr Menschen den Zugang zu unserem Angebot ermöglichen und dazu beitragen, Staus und Umweltprobleme in unseren Städten zu reduzieren."Für beide Unternehmen steht der Ausbau und die Weiterentwicklung nachhaltiger Mobilitätskonzepte im Mittelpunkt: FREE NOW kündigte im Januar dieses Jahres sein "Move-to-Net-Zero-Programm" an mit dem Ziel, bis 2030 zu 100 Prozent lokal emissionsfreie Fahrten anzubieten. Auch Dott sieht das Thema Nachhaltigkeit als zentralen Aspekt jeder Geschäftsentscheidung und hat seinen CO2-Fußabdruck im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent reduziert.Marc Berg, CEO von FREE NOW, erklärt: "FREE NOW ist die Mobilitätsplattform mit der größten Fahrzeug- und Serviceauswahl in ganz Europa. Wir sind die einzige Mobilitäts-App, die alle großen europäischen eScooter-Anbieter mit ihrem Angebot vollintegriert: Von der Buchung bis zum Bezahlvorgang - die gesamte User Experience findet ausschließlich in unserer App statt. Mit Dott haben wir einen wichtigen Partner im Bereich der Mikromobilität dazugewonnen, der sich ebenso wie wir für nachhaltige Mobilitätslösungen einsetzt. Wir freuen uns darauf, mit Dott zusammenzuarbeiten, um noch mehr eScooter- und eBike-Optionen in Europas Städte zu bringen."Pressekontakt:FREE NOWFalk SlugaSenior PR Manager Germany/AustriaTelefon: +49 403060689-94E-Mail: falk.sluga@free-now.comOriginal-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135702/5062978