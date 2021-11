++ Die europäischen Aktienmärkte dürften leicht schwächer eröffnen ++ FOMC wird um 19:00 Uhr die geldpolitische Entscheidung bekannt geben ++ ADP-Bericht wird voraussichtlich 400 Tsd. neue Stellen zeigen ++ Die europäischen Aktienmärkte dürften heute nach einem uneinheitlichen Handel in Asien leicht schwächer eröffnen. Für den kommenden Tag stehen viele wichtige Veröffentlichungen an. Vor der für den Abend (19:00 Uhr) angesetzten FOMC-Entscheidung befinden sich die Märkte in einer abwartenden Haltung. Die Erwartungen für eine frühere Straffung der Fed stiegen, nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...