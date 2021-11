München (ots) -Dr. Joachim Ziegler, LL.M., ist seit 1. November 2021 Fachbereichsleiter der Sparte Allgemeine Versicherung der Münchener Verein Versicherungsgruppe. Der 47-jährige gebürtige Stuttgarter kommt von der Allianz Gruppe. Zuletzt war er dort im Marktmanagement der Allianz Deutschland AG Leiter des Tribes Bestandskundenmanagement und in dieser Position verantwortlich für die datenbasierte Kundeninteraktion.Dr. Joachim Ziegler ist Jurist. Seine universitäre Ausbildung hat er in Heidelberg und Montpellier absolviert. Der Master of Laws (LL.M.) wurde ihm an der Columbia University, New York City, verliehen. Nach Studium und Referendariat stieg er bei der Allianz SE im Bereich Wachstumsmärkte ein und hatte bis zu seinem Wechsel zum Münchener Verein mehrere Positionen in leitender Funktion inne, so unter anderem als Leiter Sach-Privat-Geschäft Vertrieb Bayern, Geschäftsstellenleiter und Leiter Portfolio-Governance und Marktauftritt.In seiner neuen Position ist er als Fachbereichsleiter der Sparte Allgemeine Versicherungs-AG, die sich auf die strategische Kernzielgruppe Handwerk konzentriert, bundesweit verantwortlich für die Produktentwicklung sowie für Betrieb und Schaden, jeweils in Privat und Gewerbe. Mit Dr. Joachim Ziegler soll die bislang kleinste Sparte des Münchener Verein auf einen nachhaltigen Wachstumspfad geführt werden. Er berichtet an Dr. Stefan Lohmöller, Vorstandsmitglied und COO der Münchener Verein Versicherungsgruppe."Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Ziegler eine erfahrene Führungspersönlichkeit für diese exponierte Position gewonnen zu haben. Mit seinen herausragenden Qualifikationen sowie seiner Versicherungs- und Marktexpertise wird er unser Team hervorragend verstärken und unseren Wachstumskurs forcieren", betont Dr. Lohmöller."Ich freue mich sehr, den Münchener Verein zu verstärken, der mit seiner Tradition und fast 100-jährigen Erfahrung ein hervorragendes Renommee als Serviceversicherer im Handwerk besitzt. Mein Ziel ist es, die Allgemeine Versicherung des Münchener Verein mit leistungsstarken, innovativen Produktlösungen und kundenorientierten Prozessen so weiterzuentwickeln, dass das Neugeschäft in den kommenden Jahren kontinuierlich wächst", betont Dr. Joachim Ziegler. "Sehr wichtig ist mir dabei, den Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern und Mitarbeitern zu pflegen."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeZentrale Unternehmenskoordination und PresseJohannes Schuster M. A.PressesprecherPettenkoferstr. 1980336 MünchenTel: 089/51 52 1154Fax: 089/51 52 3154schuster.johannes@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5062987