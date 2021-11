Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG

Die EZB wünscht sich eine Inflation von leicht über 2 Prozent. In Europa haben wir bald eine Inflation von fast fünf Prozent. Optimisten unter den Volkswirten erwarten einen solch hohen Wert nur bis in den Sommer 2022 - Pessimisten sehen kein so baldiges Ende voraus. Solche Werte gab es in Deutschland seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Die Inflation ist zurück. Trotzdem will die EZB an ihrer lockeren Geldpolitik zumindest im nächsten Jahr festhalten, denn die Zentralbank prognostiziert aufs Gesamtjahr eine europaweite Inflation von unter 2,2 Prozent - dem prognostizieren Durchschnittswert von diesem Jahr.

Wie wir in unseren Standpunkten schon mehrfach dargestellt haben, kann und wird es unserer Analyse nach keine Leitzinserhöhungen der EZB geben. Seit 2008 hat die EZB eine ganz neue Rolle: Weg vom Währungshüter hin zur politischen Institution. Die Zentralbankpräsidentin Lagarde weiß genau, dass Sie mit einer auf steigenden Zinsen ausgerichteten Politik die hoch verschuldeten südlichen Länder schnell in den Staatsbankrott schicken würde. Da mögen die geldpolitischen Falken noch so laut nach Preisstabilität rufen.

Doch zum Handeln sehen die Währungshüter im Frankfurter Eurotower keinen Grund. In Frankreich stehen im nächsten Frühjahr Präsidentschaftswahlen an ...

