AUKTION/Finanzagentur platziert Inflationsschutzanleihen

In der am Dienstag, 2. November, unter obiger Überschrift gelaufenen Nachricht muss es in der zweiten Tabelle analog zum Text korrekt heißen:

Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit 15. April 2033 (NICHT: 2030)

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

Finanzagentur platziert Inflationsschutzanleihen

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag inflationsindexierte Anleihen mit Restlaufzeiten bis 2030 und 2033 platziert.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. September bzw. 5. Oktober:

=== Emission 0,50-prozentige inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit 15. April 2030 Volumen 400 Mio EUR Bietungsvolumen 459 Mio EUR Zuteilungsbetrag 344 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4) Durchschnittsrend. -2,03% (-2,06%) Settlement 4. November Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Anleihe mit Laufzeit 15. April 2033 Volumen 400 Mio EUR Bietungsvolumen 339 Mio EUR Zuteilungsbetrag 274 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,3) Durchschnittsrend. -1,86% (-1,91%) Settlement 4. November ===

