Linz (www.anleihencheck.de) - Noch im September überraschte die Tschechische Zentralbank den Devisenmarkt mit einer Leitzinsanhebung um 75 Punkte auf 1,5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Weitere Anpassungen seien für die nächsten Sitzungen in Aussicht gestellt worden, allerdings in geringerem Ausmaß. Die Folge sei ein Kursgewinn der Tschechischen Krone (CZK) gewesen. EUR/CZK habe Ende September Werte von 25,27 erreicht. Der Fokus der Devisenhändler habe sich weg vom Leitzins, hin zur aktuellen Corona-Lage verschoben. Der Chipmangel und die unterbrochenen Lieferketten würden derzeit Tschechien belasten (Stichwort: Verlängerte Werkbank Autoindustrie). ...

