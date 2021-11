FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 970 (1000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2065 (2120) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES WPP TO 'MARKET-PERFORM' (UNDERPERFORM) - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2850 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 190 (193) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 800 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 650 (570) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 358 (399) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 2250 (2600) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' ('HOLD') - RBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 31 (35) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL RESUMES BOOHOO WITH 'BUY' - SOCGEN RAISES BP PRICE TARGET TO 420 (380) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1600 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROYAL MAIL TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 440 PENCE



