CHEGG bietet Studenten verschiedene Dienstleistungen an, z.B. Lehrbuch-Leihe und Online-Nachhilfe. Die CHEGG-Aktie sank gestern im offiziellen Handel um 48,8 % und nachbörslich um weitere 2,5 %. Als Reaktion auf ein insgesamt enttäuschendes Q3 und einen gesenkten Ausblick für das Schlussquartal.



Im dritten Quartal übertraf der bereinigte Gewinn mit 0,20 $ je Aktie den Konsens um 1 Cent. Der Umsatz betrug 171,9 Mio. $ (+ 11,6 %), dies lag rund 1,9 Mio. $ unter der externen Erwartung.



Für das Q4 hatten Analysten im Durchschnitt Erlöse von 242 Mio. $ angesetzt, was CHEGG mit einer Prognose von 194 bis 196 Mio. $ deutlich unterbot.



CEO Dan Rosensweig bezeichnete die Reaktion der Börse als übertrieben. Die Ursachen lägen zu 100 % außerhalb des Unternehmens und seien vorübergehender Natur. Die Nachfrage nach CHEGG-Angeboten würde deshalb sinken, weil die Überwindung der Pandemie Anpassungsreaktionen in der Wirtschaft hervorrufe. Laut Rosensweig werden vorübergehend viele Studenten von Jobangeboten angezogen; ein Mangel in der Kinderbetreuung verhindere im Moment noch manches Studium.



Der Börsenwert ist auf 4,6 Mrd. $ gesunken, immerhin noch der 6-fache Umsatz. Ein Kurs von 31,50 $ steht knapp über dem Tiefpunkt im Corona-März. Damals war der Kurs von rund 40 auf 30 $ abgerutscht. Von dort aus wurden bis Mitte Februar in der Spitze 115,21 $ angefahren.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



