Teamviewer und Lufthansa mit schwarzen Zahlen

Die beiden MDAX©-Unternehmen meldeten ihre Q3-Zahlen.



Der Softwareanbieter Teamviewer meldete heute Morgen seine Zahlen für das dritte Quartal. Die zuvor gesenkte Jahresprognose wurde bestätigt, die Anzahl von Abonnenten wuchs auf gut 628.000 und somit um rund 11%. Nach einem etwas schwächeren dritten Quartal konnte das MDAX©-Unternehmen noch schwarze Zahlen schreiben. Es bleibt ein Gewinn von 3,7 Millionen Euro, verglichen mit 32 Millionen Euro im Vorjahr. Unternehmenschef Steil ist trotz allem "nicht zufrieden" mit dem Ergebnis. Die Kostenstruktur sowie Wachstumspläne sollen angepasst werden.

Teamviewer bietet Fernwartungs- und Videocall-Software an und konnte von der Pandemielage profitieren. Das Wachstum hat jedoch in der letzten Zeit an Fahrt verloren.





Auch der MDAX©-Flugkonzern Lufthansa meldete schwarze Zahlen. Nach einer langen Durststrecke für die Airline gibt es erstmals seit Pandemiebeginn wieder operative Gewinne. Gut 17 Millionen Euro Profit stehen in Q3 2021 an. Verglichen mit 1,2 Milliarden Euro Minus in Q3 2020 ist dies eine starke Rückkehr in die Profitzone. Die Gewinne wurden größtenteils von dem Frachtgeschäft getragen. Die Tochter Lufthansa-Cargo ist auf dem Weg, eine Milliarde Euro Betriebsgewinn in diesem Jahr zu erzielen. Dies liegt primär an den aktuellen Problemen bei Lieferketten und Lieferengpässen, wovon Frachtunternehmen profitieren können. Auch die Anzahl an Geschäftsreisenden sowie Touristen nahm zu, da Pandemie-Beschränkungen allmählich zurückgenommen wurden.

