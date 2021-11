Der Tech-Gigant Amazon mischt in immer neuen Bereichen auf der ganzen Welt mit. Jetzt ist die Erde nicht mehr genug, nun soll es auch ins All und in den Crypto-Cyber-Space gehen. Die Amazon-Aktie zeigt sich aber bisher unbeeindruckt. Zuletzt waren die Anleger von den neusten Zahlen enttäuscht und die Aktie entsprechend schwach. Das könnte sich bald ändern.

Den vollständigen Artikel lesen ...