Toronto (ots/PRNewswire) -- Zerenia Clinics UK ist eine Spezialklinik für medizinisches Cannabis in London und ein weiterer strategischer Ansatz von Khiron, um den Zugang zu medizinischem Cannabis für Patienten in Großbritannien zu verbessern- Hybrides Klinikmodell: Zerenia Clinics UK ist eine digitale Klinik (www.zereniaclinic.co.uk) und wird auch persönliche Termine mit Spezialisten für medizinisches Cannabis anbieten- Mit dem neuen Zerenia-Standort in Großbritannien erhöht sich die Zahl der Khiron-Kliniken weltweit auf 15 in Lateinamerika und Europa und unterstreicht den bewährten patientenzentrierten Ansatz- Die Umsetzung der Klinikstrategie des Unternehmens wird den europäischen Umsatz von Khiron stärken, der nun 30 % der gesamten medizinischen Cannabiseinnahmen des Unternehmens im dritten Quartal 2021 ausmachtKhiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV:KHRN)(OTCQX:KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), ein vertikal integriertes, führendes Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sich, die Eröffnung der Zerenia Clinics UK in London als erste internationale Zerenia-Klinik in Europa bekannt zu geben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Kliniken des Unternehmens auf 15 weltweit. Sowohl virtuelle als auch persönliche Termine können über die Website www.zereniaclinic.co.uk vereinbart werden.Khiron im Vereinigten KönigreichDas Unternehmen verfolgt einen konsequenten Ansatz, um den Zugang von Patienten zu medizinischem Cannabis zu verbessern und den Markt für Therapien mit medizinischem Cannabis in Großbritannien zu entwickeln. Die Eröffnung von Zerenia Clinics UK durch ein Expertenteam ist ein weiterer Schritt in diese Richtung, der die Präsenz von Khiron in Europa ausbaut, wobei der Umsatz mit medizinischem Cannabis seit dem ersten Quartal 2021 um mehr als das Sechsfache gestiegen ist. Auch wenn Deutschland den europäischen Markt für medizinisches Cannabis bis mindestens 2024 weiterhin dominieren wird, erwarten die Branchenberater von Prohibition Partners, dass der britische Markt für medizinisches Cannabis bis 2025 das größte Wachstum aller europäischen Länder aufweisen wird.Zerenia Clinics UK wird auf der bestehenden Präsenz von Khiron in Großbritannien aufbauen. Khiron ist seit 2019 Gründungsmitglied und auch exklusiver Lieferant aus Lateinamerika für Projekt Twenty21, welches ein subventioniertes Preismodell für qualitativ hochwertige Cannabinoid-basierte Arzneimittel anbietet, um die Zugangsbarrieren für Patienten zu Therapien mit medizinischem Cannabis auf dem britischen Markt zu verringern. Khiron konzentriert sich weiterhin auf die medizinische Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitswesen und hat bereits eine vollständige CPD-Akkreditierung (Continuing Professional Development) für seine digitale Ausbildungsplattform Khiron Academy erhalten hat. Außerdem bringt Khiron seine in Lateinamerika generierten klinischen Patientendaten nach Großbritannien.Das Zerenia-KlinikmodellIn der Anfangsphase wird sich Zerenia Clinics UK auf Schmerzbehandlungen konzentrieren und dann das therapeutische Portfolio auf andere Bereiche wie psychische Gesundheit, Frauengesundheit, Neurologie und Onkologie ausweiten. Zerenia Clinics UK ist im berühmten Londoner Stadtteil Chelsea angesiedelt und wird sich zunächst auf die digitale Unterstützung von Patienten mit Videokonsultationen konzentrieren, um Patienten in ganz Großbritannien, darunter viele mit schwerwiegenden Erkrankungen, einen optimierten Zugang zu ermöglichen. Zerenia Clinics UK orientiert sich an den hohen Qualitätsstandards für personalisierte Cannabinoid-basierte Therapien und verfolgt eine Präzisionsmedizin mit dem zentralen Ziel, den Zugang von Patienten zu Cannabinoid-basierten Therapien zu verbessern.In Lateinamerika ist das bewährte Klinikmodell Zerenia ein patientenzentriertes integriertes Versorgungsmodell, das traditionelle und komplementäre Medizin mit einem Schwerpunkt auf Therapien mit medizinischem Cannabis kombiniert. Die 14 Zerenia-Kliniken in Kolumbien und Peru sind bekannt für ihre evidenzbasierten Behandlungen und hochprofessionellen Anwendungen mit bisher über 14.000 behandelten Patienten.Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, kommentierte: "Ich freue mich sehr über die Eröffnung von Zerenia Clinics UK in London mit unserem erfahrenen lokalen Team. Dies ist ein großer Meilenstein für Khiron und wird wesentlich zur Dynamik der Entwicklung eines Marktes für medizinisches Cannabis in Großbritannien beitragen. Vom ersten Tag an war es unser Ziel, den Zugang von Patienten, die von einer Therapie mit medizinischem Cannabis profitieren können, zu verbessern und auch Evidenz für die Wirksamkeit und Verträglichkeit von medizinischem Cannabis zu schaffen; die Eröffnung einer britischen Cannabis-Klinik ist nur ein weiterer logischer Schritt, um die Bedürfnisse von Patienten und Ärzten zu erfüllen."Über Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein führendes, vertikal integriertes, internationales Unternehmen für medizinischen Cannabis mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und firmeneigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, ärztliche Aufklärungsprogramme, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovation und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue bei Patienten weltweit zu fördern. 