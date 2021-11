Facebook hat mit seinem Rebranding zu Meta bei einigen Unternehmen mit ähnlichem Logo für Frust gesorgt. Das US-Startup Meta PC, das Markenrechte Monate vor Facebook beantragt hat, hofft jetzt auf einen millionenschweren Geldsegen. Als Facebook in der vergangenen Woche seine Umbenennung in Meta inklusive neuem Logo bekannt gegeben hat, hat das bei einigen Firmen mit ähnlichem Logo für Frust gesorgt. Das Berliner Startup M-Sense etwa steht vor einer Überarbeitung seines Markenauftritts. Die App zur Behandlung von Migräne will nicht mit den Datenschutzskandalen von Facebook/Meta in Verbindung gebracht werden. Eine Klage ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...