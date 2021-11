Berlin (ots) -"TÜV-Report 2022": Fahrzeugsicherheit in Zeiten von Corona, Klimakrise und DigitalisierungZerschlissene Bremsen, abgefahrene Reifen, kaputtes Licht: Die Gesundheit der Verkehrsteilnehmer:innen hängt immer noch maßgeblich von der technischen Sicherheit der Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen ab. Wichtigster Indikator dafür ist die in der Regel alle zwei Jahre stattfindende Hauptuntersuchung (HU). Verlieren die Autos Öl? Wie schneiden sie bei der Abgasuntersuchung ab? Welche konkreten technischen Mängel haben die Fahrzeuge? Und: Wie haben sich die Folgen der Corona-Pandemie auf deren Zustand ausgewirkt? Diese und weitere Fragen beantwortet der "TÜV-Report 2022". In die Statistik fließen rund 9,6 Millionen Hauptuntersuchungen ein.Die Ergebnisse des TÜV-Reports 2022 und unsere Empfehlungen für eine Modernisierung der HU in Zeiten von Digitalisierung, Klimakrise und Elektromobilität stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen:Zeit: Mittwoch, 10. November 2021, 10:00 UhrIhr Gesprächspartner ist:Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands e.V.Teilnahme an der Videokonferenz per Microsoft Teams:https://ots.de/dse88lTeilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262, Telefonkonferenz-ID: 783 700 174#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.twitter.com/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5063342