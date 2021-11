Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Krebsgenomik, meldete heute die neueste Erweiterung der Personalis NeXT Platform durch Ergänzung mehrerer neuer Funktionen an, die für das Verständnis der Interaktion zwischen dem Tumor und dem Immunsystem und des Ansprechens von Krebspatienten auf Therapien entscheidend sind.

Zu den neuen und verbesserten Funktionen gehören:

InfiltrateID, ein hochentwickeltes Analysemodul, das die augmentierten Genexpressionsdaten von NeXT Transcriptome nutzt, um die Präsenz von acht Immunzellpopulationen in einer Tumorprobe festzustellen

RepertoireID enthält nun die Charakterisierung des B-Zellen-Rezeptor-Repertoires, einschließlich der Berechnung der Zusammensetzung von Isotypen, als Ergänzung zur bereits herausgegebenen T-Zellen-Rezeptor-Repertoire-Funktion

SHERPA verbessert die Leistung des führenden Algorithmus von Personalis zur Vorhersage des Vorliegens von pan-allelischen Neoantigenen, der vor Kurzem in der Spezialausgabe Immunopeptidomics des Journals Molecular Cellular Proteomics vorgestellt wurde

Richard Chen, MD, CMO und Senior Vice President F&E bei Personalis, sagte: "Durch die Möglichkeit, Immunzellenpopulationen im Tumor zu identifizieren, B-Zellen- und T-Zellen-Rezeptor-Repertoires zu charakterisieren sowie das Vorliegen von Neoantigenen besser vorherzusagen, haben wir die NeXT-Plattform für weitere aufkommende onkologische Biomarker erweitert. Wie wir durch unsere NEOPS-Biomarker-Publikation vor Kurzem gezeigt haben, kann die Kombination von Tumor- und Immunfunktionen in einem zusammengesetzten Biomarker zu einer besseren Stratifizierung des Ansprechens von Patienten auf die Krebstherapie führen. Die neuen NeXT-Plattform-Funktionen eröffnen Möglichkeiten, zusammengesetzte Biomarker wie NEOPS weiter zu verbessern."

Die fortschrittlichen Tools für maschinelles Lernen und Algorithmen kombiniert mit dem einzigartigen Assay-Design der NeXT-Plattform bringen Personalis seinem Ziel näher, die umfassendste Plattform für das Tumor-Genom-Profiling bereitzustellen. Die NeXT-Plattform bündelt mehrere Biomarker-Assays und ermöglicht so den nahtlosen Weg von der translationalen Forschung zur Entwicklung therapiebegleitender Diagnostika.

