Die OMV plant eine Aufspaltung des Konzerns. Man will sich stromlinienförmig an die Energiewende und den ESG-Boom anpassen.OMV (AT0000743059) folgt Shell (GB00B03MM408). Was sehr bedauerlich ist. Wie am Wochenende aus Wien zu hören war, soll der Energiekonzern in zwei Teile gespalten werden. Um sich stromlinienförmig der Energiewende und dem ESG-Boom anzupassen, soll auf der einen Seite in der jetzigen OMV der Chemie- und das Raffinieregeschäft verbleiben. Auf der anderen Seite soll eine neue Gesellschaft gegründet werden, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...