DJ Altmaier: Brauchen trotz 50% Zuwachs bei Windrädern weiteren Zubau

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den mehr als 50-prozentigen Zubau bei Windenergieanlagen an Land in den ersten neun Monaten 2021 im Vorjahresvergleich als wichtigen Erfolg gewertet. Das alleine reiche allerdings für den Erfolg der Energiewende noch nicht aus. Nötig seien mehr Flächen für die Windenergienutzung.

Wichtige Hebel zur Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren seien mit dem Windaktionsprogramm in Bewegung gesetzt worden. Aber man dürfe sich auf diesem Erfolg nicht ausruhen, sondern müsse den Ausbau der Erneuerbaren weiter voranbringen.

"Wir brauchen in den Ländern mehr Flächen für die Windenergienutzung. Und wir brauchen von der Umweltministerkonferenz mehr Klarheit und Einheitlichkeit beim Natur- und Artenschutz", forderte Altmaier.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 wurden laut Ministerium im Umfang von rund 3.200 Megawatt Genehmigungen erteilt. Auch beim Bau neuer Anlagen ist ein Anstieg von nur 930 Megawatt im Jahr 2019 auf 1.430 Megawatt im Jahr 2020 zu beobachten. Dieser Wert wurde in diesem Jahr bereits nach den ersten neun Monaten erreicht, so das Ministerium.

Im Jahr 2020 lag die gesamte Leistung aller neuen Genehmigungen bei knapp 3.300 Megawatt. Im Vergleich zum Jahr 2019 war das bereits eine Steigerung um 70 Prozent.

Angesichts der steigenden Genehmigungszahlen habe sich auch das Wettbewerbsniveau in den Ausschreibungen bei Wind an Land verstärkt. Die Ausschreibung für Windenergie an Land zum Gebotstermin 1. September 2021 war laut Ministerium das erste Mal seit der Dezemberrunde 2020 wieder überzeichnet. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 1.492 Megawatt wurden Gebote mit einem Volumen von 1.824 Megawatt eingereicht. Das hatte auch sinkende Gebotswerte zur Folge. Der durchschnittliche Zuschlagswert sank von 5,91 Cent pro Kilowattstunde in der Vorrunde auf nun 5,79 ct/kWh in der September-Ausschreibung.

